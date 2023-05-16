Galatasaray eski forvetine haber gönderdi

Bafetimbi Gomis ile sezon sonu yolların ayrılacak olması nedeniyle santrfor bölgesine takviye yapacak olan Galatasaray, Mustafa Muhammed için kararını verdi.

Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 3 yıl daha kontratı bulunan Mısırlı golcünün yeni sezonda tekrar Galatasaray formasını giymesi için girişimde bulunulacak.

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Nantes’ta çıktığı 48 resmi maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergileyen Muhammed, Aslan'ın 2023-24 sezonu için hazırlık kampına davet edilecek.

ŞANS VERECEK

Bafetimbi Gomis ile sezon sonu yolların ayrılacak olması nedeniyle santrfor bölgesine takviye yapacak olan Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcusuna şans vermek istiyor.

Sarı-kırmızılılar ocak ayında ayrılan Haris Seferovic’in yerine de golcü almazken teknik ekip Muhammed’in önümüzdeki sene santrfor rotasyonunda önemli işler yapacağı kanaatinde bulunuyor. Ancak sezon başında 250 bin Euro’ya Nantes’a kiralık olarak gönderilen yıldız golcü için Fransız temsilcisi 15 Haziran 2023’e kadar bonservisini satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor.