Galatasaray Fenerbahçe derbisine hocasız çıkacak

Basketbolda Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko maçı bu akşam 20.00'de oynanacak.

Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı kulübe kötü naber geldi.

Rahatsızlanan başantrenör Zvezdan Mitrovic’e vertigo teşhisi koyuldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

“Hafta içi oynadığımız PAOK Mateco maçı öncesinde başlayan şikayetlerine rağmen fedakarlıkla sahaya çıkan başantrenörümüz Zvezdan Mitrović'e yapılan tetkiklerde vertigo teşhisi konulmuştur. Bugün oynayacağımız maçta takımımızın başında olamayacak hocamıza acil şifalar diler, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ederiz.”

