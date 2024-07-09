Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs'ta Rams Park Stadyumu'nda oynadığı derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Olay gününe ait kamera kayıtlarının incelendiği bilirkişi raporu hazırlandı ve rapor detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU DETAYLARI

Bilirkişi raporunda, olaylar sırasında çekilen iki videonun incelendiği belirtildi. Videoların süreleri 19 ve 8 saniye olarak açıklandı. Raporda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, yanında yürüyen ve Galatasaray Spor Kulübü görevlisi olduğu düşünülen bir şahsa "Ben size çık buradan bak dayak yiyeceksin, çık buradan yoksa dayak yiyeceksin" şeklinde konuştuğu, ardından hızlıca geri dönerek Selahattin Baki’nin yakasından tutarak bir şeyler söylediği ifade edildi. Baki’nin ise "Beni mi buldun başkanım" dediği kaydedildi.

Raporda ayrıca, Ali Koç’un "Burada yapmayın" şeklinde devamında küfür olan bir söylemi duyması üzerine geri döndüğü, sonrasında Baki’nin yakasından tutarak "Sus, sus dedim mi susacaksın" şeklinde konuştuğu, Baki’nin ise yine "Beni mi buldun başkanım" dediği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaylara ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Kamera kayıtlarının ve bilirkişi raporlarının detaylı incelemesi neticesinde, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması hedefleniyor. Bu süreçte, olaya karışan diğer kişilerin de ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.