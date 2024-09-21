Galatasaray Fenerbahçe'yi devirdi. Mourinho şok oldu

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Galatasaray Fenerbahçe'yi devirdi. Mourinho şok oldu

Kadıköy'de oynanan dev derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaştı.

DEV DERBİDE KAZANAN GALATASARAY

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Livakovic (KK) 28. dakikada Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 63. dakikada Dzeko'dan (P) geldi.

MOURINHO İLK DERBİSİNDE MAĞLUP OLDI

Bu galibiyet ile birlikte galibiyet serisini devam ettiren Galatasaray 18 puanla liderliğini sürdürdü. Mourinho yönetiminde çıktığı ilk derbiden mağlup ayrılan Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada kaldı.

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