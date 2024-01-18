Galatasaray golü yedi teyzeler kritiğe başladı. Rams Park'ta ilginç anlar

Galatasaray; Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.

Rams Park'ta oynanan mücadelenin ilk bölümünde beklenen futbolunu sergileyemeyen Sarı-Kırmızılılar'da taraftarlar tepkiliydi.

Bunun üzerine bir de 23. dakikada Barış Alper kendi ağlarını havalandırıp, Ümraniyespor'u 1-0 öne geçirdi.

Taraftarlar tepkisine devam ederken, Yeniçağ kameralarına yansıyan görüntülerde iki teyze takımın performansını konuşuyordu.

O anlar yoğun ilgi gördü.

33. dakikada Barış Alper bu kez rakip ağları sarstı ve skor 1-1'e geldi.