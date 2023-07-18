Galatasaray henüz hazır değil. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya- Yeniçağ

2000/01 sezonuydu. Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6. maçta Galatasaray Sturm Graz ile eşleşmişti. Sturm Graz 9 puanla lider, Galatasaray ise 7 puanla ikinci durumdaydı.

Maç berabere biterse iki takım da gruptan çıkacaktı.

2-2 berabere bitti.

Maçın son anlarında Sturm Graz'ın kendi yarı sahasında uzun süre top çevirmesi yıllarca konuşulmuştu.

İki takım aralarındaki iyi ilişkiler nedeniyle geçen yıl da hazırlık maçında karşılaşmış, Sturm Graz 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray'ın son hazırlık maçında rakibi yine Sturm Graz oldu.

Daha önce 3 hazırlık maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Sarı Kırmızılılar Avusturya'da ilk yenilgisini aldı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Belki de kampın yorgunluğu olacak takımımız pozisyon üretmekte zorlandı.

Orta saha ve kanatlarda da üstünlük sağlayamadı.

90 dakika boyunca rakip kaleye ikisi isabetli sadece 6 şut bu kısır futbolun sonucuydu.

Oyunculara gelince.

Yeni transfer Angelino ilk on birdeydi.

İspanyolun kalitesi tartışılmaz ancak takıma uyum için zaman gerekli.

Sacha Boey bildiğiniz gibi, Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri olacağı belli.

Barış Alper bana göre kampın en iyilerinden. Çok çalışkan ve gayretli.

Mertens henüz tam formunda değil.

Zaniolo da öyle.

İtalyan topu ayağında fazla tutmasa, daha yararlı olacak.

Bir başka yeni transfer Halil 18 dakika forma giydi, bir varlık göstermedi.

Okan Buruk hemen hemen her maçta Morutan'a şans verdi ama bana göre Rumen futbolcu bu şansını kullanamadı.

Hazırlık maçlarında alınan sonuçların elbet bir önemi yok.

Galatasaray ilk resmi sınavını bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçında Zalgiris karşısında verecek.

Okan Buruk'un o maça kadar takımı hazırlayacağını umuyoruz.