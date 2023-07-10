Galatasaray Icardi'ye mecbur. Kisvada'yı yenseler de Arjantinli golcüyü aradılar

Sedat Kaya- Yeniçağ

Hazırlık maçları elbette ligin ölçüsü değil.

Ama gelecek adına olumlu, olumsuz mesajlar verebiliyor.

Çünkü bu maçlarda rakibin güçlü ya da zayıf olması değil, skordan çok senin ortaya koyduğun performans önemlidir.

Bu akşam gördük ki, Avusturya kampı Galatasaray'a yaramaya başlamış. Sarı Kırmızılılar Macar Kisvarda karşısında Hull City maçından farklıydı.

Muslera, Toreira, Rashica ve İcardi gibi yıldızların olmadığı maçta gençler iyi sınav verdi.

Özellikle forvette tek santrafor oynayan Barış Alper'in Emre Kılınç ve Yusuf Akgün ile uyumu umut vericiydi.

Zaten ilk gol de bu uyum sayesinde oldu, Emre'nin ince pasında Barış'ın ağları bulan usta vuruşu bu uyumun eseriydi.

Ama gençlerden Kaan Ayhan ile Emin Bayram için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Bir fark yaratamadılar ve şanslarını iyi kullanamadılar.

Bir de Rumen Morutan.

Bu haliyle forma giyme şansı zor. Sanıyorum yine kiralanacak.

Diğer yabancılar Mertens, Sacha Boey, Zaniola, Dubois ve Midtsjö henüz form tutmasalar bile formayı kapmak için ter dökeceklerinin sinyallerini verdiler.

Sacha Boey'e ayrı bir parağraf açmak gerek. Kamerun asıllı Fransız oyunda kaldığı 70 dakika olumlu işler yaptı. Takımının 2. golündeki şutu ustacaydı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un elinde çok alternatifli geniş bir kadro var.

Bu yüzden çok transfere de ihtiyacı yok.

Ama ne yapıp edip İcardi'nin transferini bir an önce resmileştirmeliler.

Çünkü İcardi'siz bu takımın tek santrfor oynaması çok zor.

Maçın istatistiklerinde Galatasaray'ın hücum bölgesindeki üstünlüğünü görünce, "İcardi olsaydı, bu maç 2-0'dan çok farklı biterdi" dedirtiyor insana.