Galatasaray imzayı attırdı

Kaynak: AA
Galatasaray imzayı attırdı

Julie Vanloo bir sezon daha Galatasaray Çağdaş Faktoring'de

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımın tecrübeli oyuncularından Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak, Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosuna seçilen başarılı oyuncumuzu kutlar, hem Olimpiyat Oyunları'nda hem de 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.

PERFORMANSI

Vanloo, geçtiğimiz sezon toplamda 43 maçta forma giyerken 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 8.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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