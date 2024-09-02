Galatasaray İsmail Jakops'u resmen açıkladı. Maliyeti belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray İsmail Jakops'u resmen açıkladı. Maliyeti belli oldu

Galatasaray, İsmail Joshua Jakops'un transferini resmen duyurdu.

Galatasaray sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-Kırmızılı ekip, İsmail Joshua Jakops ve kulübü Monaco ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Anlaşmanın mali detayları da duyuruldu. Buna göre Galatasaray, Monaco'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ismail Joshua Jakobs'un zorunlu satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son Haberler
Joao Mario Beşiktaş'ta. Geliş tarihi açıklandı
Joao Mario Beşiktaş'ta. Geliş tarihi açıklandı
Hamas'tan İsrail'e büyük tehdit
Hamas'tan İsrail'e büyük tehdit
Galatasaray İsmail Jakops'u resmen açıkladı. Maliyeti belli oldu
Galatasaray İsmail Jakops'u resmen açıkladı. Maliyeti belli oldu
Oğuz Tongsir nedir ne değildir?
Oğuz Tongsir nedir ne değildir?
Disiplinsizlik doğru olmamıştır araştırılması gerekir. AKP'den bir teğmenler açıklaması daha
Disiplinsizlik doğru olmamıştır araştırılması gerekir. AKP'den bir teğmenler açıklaması daha