Galatasaray İsmail Jakops'u resmen açıkladı. Maliyeti belli oldu

Galatasaray sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-Kırmızılı ekip, İsmail Joshua Jakops ve kulübü Monaco ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
Anlaşmanın mali detayları da duyuruldu. Buna göre Galatasaray, Monaco'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ismail Joshua Jakobs'un zorunlu satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."