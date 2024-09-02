Galatasaray İsmail Jakops'u resmen açıkladı. Maliyeti belli oldu

Galatasaray sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-Kırmızılı ekip, İsmail Joshua Jakops ve kulübü Monaco ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Anlaşmanın mali detayları da duyuruldu. Buna göre Galatasaray, Monaco'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ismail Joshua Jakobs'un zorunlu satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."