Galatasaray kaybetti! Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı!

Kaynak: İHA
Galatasaray kaybetti! Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı!

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Lyon’a 3-0’lık skorla mağlup oldu.

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşılaştı. Groupama Stadı'nda oynanan maçı Lyon 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34 ve 77. dakikalarda Kadidiatou Diani, 45. dakikada ise Vanessa Gilles attı.

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Galatasaray tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi gruplarına mağlubiyetle başladı.

Şampiyonlar Ligi kupasını toplamda 8 kez müzesine götüren Lyon, son turnucada da final oynamıştı.

Grubun bir sonraki maçında Galatasaray, Roma ile karşı karşıya gelecek. Lyon ise Wolfsburg ile karşılaşacak.

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