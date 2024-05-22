Galatasaray maçı öncesi Konya'daki GS plakalı aracın sırrı çözüldü

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek.

99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Konya deplasmanında mücadele edecek. 96 puanlı takipçisi Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Konya'dan 1 puan alması yetecek. Küme düşme konkusu yaşayan Konyaspor'un da en az beraberliğe ihtiyacı var.

Fenerbahçeli taraftarlar, Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesi sosyal medyada bir aracın fotoğrafını paylaştı. 42 GS 905 plakalı aracın Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'a ait olduğunu iddia eden Sarı-Lacivertli bazı taraftarlar, 2 gündür sosyal medyada gündem olmuştu.

Plakanın alt kısmında "Korkmaz Group" yazması insanların aklını karıştırsa da o aracın Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'a ait olmadığı ortaya çıktı.

“42 GS 905” plakalı lüks aracın, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'ın amcasının oğlu Sıtkı Korkmaz'a ait olduğu belirtildi. Konyalı İş İnsanı Sıtkı Korkmaz'ın aynı zamanda Galatasaray yönetiminde de önceden görev aldığı biliniyor. Konya Galatasaraylılar Derneği'nin kurucuları arasında yer alan ve uzun süre başkanlık görevini yürüten Sıtkı Korkmaz, daha önce Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonun başkanlığını da yapmıştı. Korkmaz, Galatasaray Emlak&Gayrimenkul A.Ş. yönetiminde görev almıştı.

Sıtkı Korkmaz'ın 40 yıldan uzun bir süredir koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor. Ayrıca daha önceki yıllarda da aynı marka aracın beyaz renginin yine İş İnsanı Sıtkı Korkmaz tarafından kullanıldığı, plakasının özel “42 GS 905” olduğu da hatırlanıyor. Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz ise meselenin cevap verilecek kadar önemli olmadığını söyleyerek, konu hakkında sessiz kaldı.