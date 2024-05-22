Bir kulüp başkanı Ahmet Çakar'a mesaj attı. Sözleri olay oldu

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibine Çağlar Söyüncü’nün 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından stada gelen Ali Koç özel güvenliği yararak takımıyla beraber sahaya girdi ve galibiyeti kutladı.

Bazı Galatasaraylı yöneticilerin darp edildiği olaylara dair açıklamalarda bulunan Dursun Özbek Ali Koç ile aralarında yaşanan bir olayı anlattı.

Olayın federasyonda bir toplantıda yaşandığını söyleyen Dursun Özbek, "Federasyonda bir olay yaşadık. İronik şekliyle anlatacağım. Bir toplantıdayız. Erden benim yanımda oturuyordu. 20 tane kulüp başkanı var, federasyon yetkilileri var. Niteliğini tam hatırlamıyorum ama Ali Bey şiddetle kalktı ve Erden'e parmağını sallayarak 'Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun, ticari hayatını bitireceğim' dedi" sözlerini sarf etti.

Ali Koç'un bu sözlerine sert bir şekilde yanıt verdiğini aktaran Dursun Özbek devamında, "Ne diyorsun sen ya dedim. TFF başkanı da sandalyesini geri çekti, bizim aramız açıldı. 'Sen kimsin, haddini bil otur aşağı' dedim. Tık, aşağıya. Bu sahte kabadaylık başka, bu olaylar başka bir şey. Erden'in ne benim ne de Galatasaray'ın korumasına ihtiyacı var" dedi.

Dursun Özbek’in açıklamaları gündeme otururken ünlü yorumcu Ahmet Çakar’dan flaş bir iddia geldi.

Kendisine bir kulüp başkanının mesaj attığını söyleyen Çakar, "Bir kulüp başkanı bana mesaj attı, o kulüpleri birliği toplantısında oradaydı. Dursun Özbek’in dediği külliyen yalan! Bugün nasıl Dursun Özbek'e yalancı diyorsak Ali Koç'un da yaptığı illegal faaliyet ve sportif eşkiyalıktır. Başkasının stadına öyle elini kolunu sallayarak gidemezsin" ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

Ahmet Çakar, 3 Ağustos 1962 tarihinde İstanbul’da doğmuş bir Türk hekim, eski hakem ve spor yorumcusudur. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve doktor olarak göreve başlamıştır. Hakemlik kariyeri boyunca 100’den fazla uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetmiştir. Avrupa Şampiyonası’nda üst düzey maç yönetmiş iki Türk hakeminden biridir. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde görev yapan üç Türk hakeminden birisidir (diğerleri Oğuz Sarvan ve Cüneyt Çakır). 1997’de hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra, gazete köşe yazarlığı ile radyo ve TV’de yorumculuk yapmıştır. Ahmet Çakar, spor yazarlığı ve yarışma sunuculuğu da yapmaktadır. Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır ve Sabah gazetesinde spor yazarlığı yapmaktadır.