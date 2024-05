İsmail Kartal'dan flaş Galatasaray iddiası. 'Birinde ben de vardım' diyerek anlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, hafta sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

HİÇBİR ZAMAN İNANCIMI KAYBETMEDİM

Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacaklarını ve şampiyonluk inançlarını koruduklarını belirten 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Son maçımıza çıkacağız. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum. Maçımıza tüm taraftarlarımızı bekliyorum. Onlara her zaman 'bu takıma, bu oyunculara güvenin' dedim. Şu ana kadar taraftarlarımızı, camiamızı mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Dış etkenler yüzünden gerideyiz. Hafta sonu her şey lehimize dönebilir. Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY AYNISINI YAŞAYABİLİR

Konya deplasmanında kendilerinin puan kaybettiğini ve bunu Galatasaray'ın da yaşayabileceğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray, Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya'da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir. Biz Konya maçında büyük hasar aldık. 11 pozisyona girdik, bunların 8 tanesi yüzde yüz gol pozisyonu. Bazen olmayınca olmuyor. İlk maç onlara karşı yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiştik ve 7-1 kazanmıştık. Bu maçta ise değerlendiremedik." diye konuştu.

SİVAS'TA HAKEM FACİASI YAŞADIK

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a karşı oynadıkları maçta İrfan Can'ı sakatlık nedeniyle oyundan çıkardığını da anlatan Kartal, "Elenince moral bozukluğu yaşadık ve o durumda Sivas'a gittik. 120 dakika futbol oynayan bir takım bu kadar yapabilir. Fred, İrfan ve İsmail orada ayakta kaldı. Diğerleriyle rotasyon yapamadık, 120 dakika oynadılar. Herkes sağlıklıyken biz zaten yapabileceklerimizi yaptık. Sivas'ta da puan kaybettik, tamam beni eleştirin ama nedene bir bakın. Her şeye rağmen 2-1 öndeydik ama hakem faciasıyla 2-2 bitti. Her şey çok normal gibi konuşuyorlar, her şeyin sorumlusu benmişim gibi ama ben bunu kabul etmiyorum." diye konuştu.

SAĞLAM KİNG TEK BAŞINA MAÇ ALIR

Yabancı kontenjanı dolayısıyla Ryan Kent'i listeye alamama tercihine de değinen Kartal, "Elimizde 15 kişi vardı ve 1 kişi kadrodan çıkacaktı. Kent'e Avrupa'dan ciddi teklifler geldi, Lazio da vardı. Biz King'i tutmak istiyorduk kadroda. Kent, ben gitmek istemiyorum dedi. Tercihimizi böyle yaptık. Sağlam bir King'i her zaman tercih ederim. Kent'in sonuçlandırmada sıkıntısı var. King sağlıklıysa sana tek başına çıkar maç alır. Şanssızlıktı listeyi açıkladıktan 4 gün sonra sakatlandı." şeklinde görüş belirtti.

LİNCOLN'Ü NEDEN GÖNDERDİĞİNİ AÇIKLADI

İsmail Kartal, devre arasındaki transfer sürecine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Lincoln Henrique bir sene futbol oynamamıştı, bu bir risk. O saatten sonra onu dene bunu dene olmaz. Hazır oyuncularla, biz şampiyonluğa oynuyoruz. Lincoln'ü verelim görelim dedik. Crespo mu Krunic mi desek gelmeden önce hepimiz Krunic deriz. Geldi ikinci maç burada yuhalandı. İyi futbolcu, öz güven eksikliği var. Şu an aldığımızın üzerine satarız. Adamın Avrupa'da her yerde piyasası var. Lyon bizden 1 milyon fazla verdi ama 'Fenerbahçe'ye sözüm var diyerek' geldi. Şu an taraftarla elektriği tutmadı. 1-2 maç iyi oynasın her meç üzerine koyacağımı düşünüyorum. Krunic'in gelmesi İsmail'i 2 adım daha ileri taşıdı."