Galatasaray Kayserispor maçında inanılmaz karar: Hakem kırmızı kartı vermedi

Galatasaray Kayserispor maçında ilk yarının son anlarında hakem kırmızı kartı atladı.
Galatasaray Kayserispor maçında ilk yarının son anlarında Kayserisporlu Mensah gole giderken Nelsson tarafından düşürüldü.
Mensah gole gittiği ve arkasındaki Nelsson'dan başka kimse olmadığı halde Nelsson tarafından düşürüldü.
Ancak hakem devam dedi.
Daha sonra VAR kararını bekleyen hakem ilk yarıyı bitirdi.
Kayserispor cephesi ise pozisyonda faul ve kırmızı kart bekledi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan hakemin kararına büyük tepki gösterdi.
Ancak faul verilmediği gibi kırmızı kart da çıkmadı.
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