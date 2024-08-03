Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası galibi Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.
Dev maçın ilk 11'leri de belli oldu.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Beşiktaş: Mert, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Al Musrati, Gedson, Semih, Rafa Silva, Rashica, Immobile
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