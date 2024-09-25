Galatasaray-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında kendi evinde PAOK’a karşı galibiyet için mücadele edecek. Süper Lig’de dev derbide Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, PAOK’u mağlup ederek Avrupa mücadelesine galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Sarı kırmızılıların kadrosunda Fenerbahçe derbisine göre bazı zorunlu değişiklikler yapılacak. Cezalı olan kaleci Muslera’nın yerine Günay ilk 11’de yer alacak. Tecrübeli kaleci Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza almıştı.

Galatasaray’da UEFA listesinde yer almayan Sallai ve sakatlığı devam eden Ziyech kadroda olmayacak. Derbiyi kazanan kadroyu değiştirmeyen Teknik Direktör Okan Buruk’un orta sahada Sara-Torreira ikilisine yer vermesi bekleniyor. Forvette ise Nijeryalı golcü Osimhen’in yer alacağı öğrenildi. Icadi’nin ise karşılaşmanın ikinci yarısında forma giymesi bekleniyor. Galatasaray’ın gol yollarındaki bir başka alternatifi ise Batshuayi olacak.

Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk, geçen sezon Sparta Prag maçında aldığı cezanın sona ermesi sonrası bu akşam yedek kulübesinde yer alacak.

İşte Galatsaray-PAOK maçının muhtemel 11’leri:

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.



PAOK: Kotarski, Sastre, Kedziora, Omar Colley, Baba, Camara, Schwab, Despodov, Konstantelias, Taison, Chalov.

SON 3 AVRUPA MAÇINI KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa'da çıktığı son 3 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.



Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon başında da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup oldu.

GALATASARAY-PAOK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİRFESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın PAOK’a karşı oynayacağı karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda olacağını taraftarlar merak ediyor. Zorlu mücadele bu akşam saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşmayi TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.