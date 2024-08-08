Galatasaray resmen açıkladı. İmzalar yarın atılıyor

Galatasaray Kulübü, internet sitesinden yeni sponsorunu duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sol kol sponsoru Arkham Intelligence oldu.

Türk sporunun en seçkin ve köklü kulübü Galatasaray, önde gelen blockchain veri analizi platformu Arkham Intelligence ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor.

Erkek Futbol A Takım forma sol kol sponsorluğunu içeren anlaşmanın imza töreni, 9 Ağustos 2024 Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecektir.

Tarih: 9 Ağustos 2024 Cuma

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Basın Toplantı Odası."

Saat 11.00'de başlayacak imza töreninde başkan Dursun Özbek'in de bir konuşma yapacağı açıklamada yer aldı.

