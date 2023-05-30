Galatasaray şampiyon olursa Ali Koç elindeki belgeleri açıklayacak

Galatasaray bugün Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı Kırmızılıları Başkanvekili Erden Timur, Nisan başında kameraların karşısına geçip, "Şampiyon olasak da olmasak da..." diye başladığı sözlerini; "Çok çok vahim durumlar var. Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız" şeklinde bitirmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, "Şu seçimler bir bitsin, Florya projesinde neler döndüğünü anlatalım sizlere" ifadelerini kullandı.

Seçimler geçti. Ali Koç'un yapacağı açıklamalar beklenmeye başlandı. Beklenti Galatasaray'ın bugün Ankaragücü maçından şampiyon çıkması durumunda ortalığı karıştıracak açıklamanın hemen maçın ardından yapılması.

Fotospor'un haberine göre Ali Koç'un elindeki belgelerin ve yapacağı açıklamaların Galatasaray'ın şampiyonluğuna gölge düşüreceğine dair iddialar var.