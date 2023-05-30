Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak

Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluk için artık saatleri sayıyor.

30 yıl önce Ankaragücü'nü Ankara'da 8-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tarih yeniden tekerrür edecek mi?

Sarı - Kırmızılı ekipte futbolcu olarak ilk şampiyonluğunu 30 yıl önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşayan 49 yaşındaki teknik adam, aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Futbol dünyasını gözü kulağı bu akşam Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Ankaragücü Galatasaray maçında olacak.

HAYRETTİN'DEN YILLAR ÖNCE FLAŞ İTİRAF

Yıllar sonra Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Hayrettin Demirbaş, gündemi sarsacak şok bir iddia ortaya atmış ve "8-0'lık Ankaragücü karşılaşmasında şaibe vardı" demişti.

İşte o tarihi maçta Galatasaray kaptanlığını yapan Hayrettin Demirbaş, gündemi sarsacak şok bir iddia ortaya atmış ve "8-0'lık Ankaragücü karşılaşmasında şaibe vardı" demişti.

KARŞIYAKA 5, BEŞİKTAŞ DA 6 GOL ATMIŞTI

Hayrettin şu ifadeleri kullanmıştı: Bizi o maçtan sonra zan altında bırakmaya çalıştılar" diyen Hayrettin Demirbaş, "O gün bizim takım öyle bir futbol oynari ki. Yemin ederim Real Madrid gibiydik. Hatta bir golde ceza sahası içinde 10 pas yaptık. Zaten 20. dakikada rakibimiz bu futbolumuza fazla dayanamadı skor 3-0 olmuştu bile.

Ankaragücü kalecisi Zalad için 'Maçı sattı' dediler. Ama Zalad 5 gol yedi. İkinci yarıda da Arif 3 gol. Zalad benim arkadaşım. Böyle bir şey olsa ben oyundan çıkardım. Ayrıca o sezon Ankaragücü'ne Karşıyaka 5, Beşiktaş ise 6 tane atmıştı.