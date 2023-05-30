Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak

1992-93 sezonunda Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 8-0 mağlup edip, Beşiktaş'ın önünde şampiyonluk ipini göğüslemesinin ardından tam 30 yıl sonra aynı gün Galatasaray yine şampiyonluk için Başkent deplasmanına çıkıyor.

Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak

Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluk için artık saatleri sayıyor.

30 yıl önce Ankaragücü'nü Ankara'da 8-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tarih yeniden tekerrür edecek mi?

Sarı - Kırmızılı ekipte futbolcu olarak ilk şampiyonluğunu 30 yıl önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşayan 49 yaşındaki teknik adam, aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Futbol dünyasını gözü kulağı bu akşam Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Ankaragücü Galatasaray maçında olacak.

HAYRETTİN'DEN YILLAR ÖNCE FLAŞ İTİRAF

Yıllar sonra Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Hayrettin Demirbaş, gündemi sarsacak şok bir iddia ortaya atmış ve "8-0'lık Ankaragücü karşılaşmasında şaibe vardı" demişti.

İşte o tarihi maçta Galatasaray kaptanlığını yapan Hayrettin Demirbaş, gündemi sarsacak şok bir iddia ortaya atmış ve "8-0'lık Ankaragücü karşılaşmasında şaibe vardı" demişti.

KARŞIYAKA 5, BEŞİKTAŞ DA 6 GOL ATMIŞTI
Hayrettin şu ifadeleri kullanmıştı: Bizi o maçtan sonra zan altında bırakmaya çalıştılar" diyen Hayrettin Demirbaş, "O gün bizim takım öyle bir futbol oynari ki. Yemin ederim Real Madrid gibiydik. Hatta bir golde ceza sahası içinde 10 pas yaptık. Zaten 20. dakikada rakibimiz bu futbolumuza fazla dayanamadı skor 3-0 olmuştu bile.

Ankaragücü kalecisi Zalad için 'Maçı sattı' dediler. Ama Zalad 5 gol yedi. İkinci yarıda da Arif 3 gol. Zalad benim arkadaşım. Böyle bir şey olsa ben oyundan çıkardım. Ayrıca o sezon Ankaragücü'ne Karşıyaka 5, Beşiktaş ise 6 tane atmıştı.

İlgili Haberler
Galatasaray şampiyon olursa Ali Koç elindeki belgeleri açıklayacak
Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Galatasaray bugün tur atar mı? İşte ihtimaller
Erman Toroğlu Süper Lig’de şike yapan takımları açıkladı
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Acun Ilıcalı 54'üncü yaşına kızları ve torunu ile girdi. Kutlamalara doymadı Magazin
Acun Ilıcalı 54'üncü yaşına kızları ve torunu ile girdi. Kutlamalara doymadı
Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Tüm izinler iptal edildi Spor
Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Tüm izinler iptal edildi
Yağışların ne kadar süreceği belli oldu. Yaz geldi diye sevinmeyin Güncel
Yağışların ne kadar süreceği belli oldu. Yaz geldi diye sevinmeyin
Kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin Bakanlıktan açıklama Güncel
Kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin Bakanlıktan açıklama
Reina saldırısı sonrası sınır dışı edilen IŞİD üyesi Denizli’de yakalandı Güncel
Reina saldırısı sonrası sınır dışı edilen IŞİD üyesi Denizli’de yakalandı
Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı oldu Ekonomi
Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı oldu
Astsubayın ateş ettiği karısı öldü Güncel
Astsubayın ateş ettiği karısı öldü