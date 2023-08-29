Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına kaçıncı torbadan girecek. Muhtemel rakipleri kimler

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek.
İlk karşılaşmayı rakibini deplasmanda 3-2’lik skorla mağlup eden Galatasaray rövanş maçında da rakibine karşı galip gelmesi veya berabere kalması durumda Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacak.
Gol varmı sitesinde yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların gruplara yükselmesi halinde muhtemel torbalar şu şekilde olacak:
1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, PSG, Benfica, Feyenoord
2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, B.Dortmund, Atletico Madrid, RB Leipzig, Porto, Arsenal
Maccabi Haifa, Rakow ve Panathinaikos play-off'u geçip gruplara kalırsa, Galatasaray da Molde'yi elerse üçüncü torbaya girecek.
3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers, Milan, Lazio, Kızılyıldız, Real Sociedad, Galatasaray
4. TORBA: Celtic, Newcastle, Union Berlin, Antwerp, Lens, Panathinaikos, Rakow, Maccabi Haifa