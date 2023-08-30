Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Kasasına koyacağı servet ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri Zalgiris, NK Olimpija Ljubljana ve Molde’yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray en az 25 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Kasasına koyacağı servet ortaya çıktı

Editör: Barış Atakan

Süper Lig’de şampiyon olarak Devler Ligi’ne 2. Ön eleme turundan giriş yapan Galatasaray bu yolda önce Zalgiris daha sonra NK Olimpija Ljubljana ve en son da play-off turunda Molde’yi eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde gruplara yükselmeye hak kazandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükselerek en az 25 milyon Euro'luk bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’ne katılım ücreti 15 milyon 640 bin, katsayı geliri 7 milyon 959 bin, market geliri olarak da 1.5 milyon olmak üzere en az 25 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde kazanacağı her maç için 2.8 milyon Euro, beraberlik için ise 900 bin Euro prim kazanacak.

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