Zehra Güneş Sinem Kobal'la poz verdi. Çok konuşulacak fotoğraf

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş Sinem Kobal'la poz verdi. Çok konuşulacak fotoğraf
Milli voleybolcu Zehra Güneş, Sinem Kobal'la verdiği pozla gündem oldu.

Milli voleybolcu Zehra Güneş, bir markanın etkinliğinde oyuncu Sinem Kobal'la verdiği pozla gündem oldu.

Etkinlikte Zehra Güneş'in Sinem Kobal ve diğer katılımcılarla verdiği pozdaki tarzı dikkat çekti. Ayrıca Güneş'in yanındakilerle olan boy farkı da çok konuşuldu.

Etkinlikte düzenlenen söyleşide soruları yanıtlayan Zehra Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel sporcu olarak ‘Durmak’ diye bir şey olmuyor hayatımızda. İzin günlerimizden sonra ertesi gün çok yorgun hissediyorum kendimi, sürekli bir şey yapmak zorundaymışım gibi geliyor.

Omuz sakatlığı yaşıyorum. Ağrım olduğunda bile antrenman yapmak zorunda hissediyordum kendimi. Top yapamıyorsam ekstra fitness yapayım derdim. Bu sezon çok ağrılı bir süreç geçirdim.

Bu sezondan aldığım ders bu oldu. 'Evet Zehra vücudunu dinle ağrın var, belki sana durmak iyi gelecek' dedim. Kendime, zihnime, durmayı öğrettiğim bir sene oldu. Zihni dinlendirmek bedenden daha önemli."

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