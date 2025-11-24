Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'ndeki oynayacakları Union Saint-Gilloise maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Arjantinli futbolcu, performansıyla ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu.

İşte Mauro Icardi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

'BİR HAYALİMİZ VAR'

"Yarın çok önemli bir maçımız var. Bir hayalimiz, bir isteğimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya devam etme ve tur atlama. İlk maçta kaybettikten sonra 3 maç üst üste 3 önemli galibiyet elde ettik. Yarın 1 tane daha olacağına inanıyoruz. Pozitif seriye devam etmek istiyoruz. Birçok oyuncu var oynamayacak olan ama oynayan herkes hazır olacaktır ve elinden gelen her şeyi yapacaktır takım için."

'SON 10 YILINDA HİÇBİR ZAMAN YÜZDE 100'ÜMDE OLMADIM'

"Hakkındaki eleştirilerle ilgili konuştun. En iyi durumunun yüzde kaçındasın?"

Mauro Icardi: Eleştirilerden bahsettin, konuşmak da oyunun bir parçası. Takım içinde önemli bir oyuncuyum, kaptanım. Yüzde yüz her zaman oynamak isterim. Cevap verme durumunda oldum hakkımda konuşulanlarla ilgili. Ciddi bir sakatlık yaşadım. Döneli 4-5 ay oldu. Takımla birlikteyiz. Her gün en iyi şekilde çalışıyorum. Tam olarak bilmiyorum yüzde kaçtayım. Son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım. Galatasaray'da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım. Topuğumda, bileğimde bir sıkıntı oluyor, iğneyle oynuyorum. Ben hep ağrılarla oynadım. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

'5 AYDIR KIZLARIMI GÖREMİYORDUM'

"Hafta sonu söyledim. Ben profesyonelim. İşimi iyi şekilde yerine getiriyorum. Herkesin özel hayatında problemler vardır, herkes bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor. Kızlarımdan ayrı olmak bir bahane değil. Kulüpten izin aldım. 5 aydır kızlarımı göremiyordum, kulüp de izin verdi. Bahane yok. Ben her gün işimi yapıyorum. İşimi yapmam için para ödeniyor. Maçlarda yüzde yüz olmaya, elimden geleni yapmaya, gol atmaya odaklanıyorum."

'PSG'DE OYNARKEN HEPİMİZ ŞAŞIRMIŞTIK'

"Böyle bir atmosferde oynamak bir oyuncu olarak sende nasıl bir etki yaratıyor? Taraftara bir mesajın var mı?"

Mauro Icardi: Sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, her maçta inanılmaz bir atmosfer yaratıyor taraftarımız. PSG ile buraya geldiğimde hatırlıyorum, hepimiz şaşırmıştık atmosfere. Her hafta bu atmosferi yaşıyorum, bu çok büyük bir şans ve değerli. Rakipler için de değerli bu. Bu bizim için de bir araç. 11 kişi sahadayız ama taraftarımızla birlikte 1 oyuncu daha ekstra oynuyoruz. Çok anahtar anlarda çok destek oluyor ve bizim için çok önemli. Rakip üzerine baskı kurmak için de kullanıyoruz.