Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etmeyi başardı. Okan Buruk önderliğinde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, adeta kılıcını çekti.

OKAN BURUK 3 İSMİ GÖNDERİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Aslan'da son oynanan Gençlerbirliği maçında Yusuf Demir'in performansından memnun kalmayan Okan Buruk, gurbetçi oyuncunun ayrılığına izin verdi.

Ayrıca Okan Buruk, Yusuf Demir ile beraber takımdan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'ya izin verirken, Ahmed Kutucu için de gelecek olan tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

OKAN BURUK ÇOK İSTEMİŞTİ

Ahmet Kutucu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Eyüpspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. O dönem Okan Buruk'un milli oyuncuyu çok istediği ve yönetimin de bu yüzden genç oyuncuyu transfer ettiği öne sürülmüştü.

Sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'a 5.96 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.