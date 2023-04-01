Galatasaray 'Demir'i tavında dövdü. Son bölümde kazandı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Zor geceydi Galatasaray için.

Rakip Adana Demirspor güçlü, mücadeleci, demir gibi bir takım.

Ofansif oynamasına rağmen çok sağlam bir savunması var.

Galatasaray'ın bu savunmayı geçebilmesi için çok sabırlı oynaması ve rakibi hataya zorlaması gerekiyordu.

Bir an önce golü bulmayı düşünen Sarı Kırmızılılar hücum organizasyonlarında en önemli silahları İcardi, Mertens, Rashica ve Kerem'e başrolü verse de, kanatlar çalışmayınca, ilk yarıda ciddi bir pozisyon üretemediler.

Ayrıca hücum bölgesinde düşünmeden, çok aceleci davrandılar.

Adeta panik halindeydiler.

Galatasaray'ın unuttuğu Adana Demirspor'un bu sezon savunmada kaptırdığı toplardan hiç gol yememiş bir ekip olmasıydı.

Üstelik hızlı ataklarla büyük tehlikeler yaratan bir takımdı.

Galatasaray ilk yarıda topa daha çok hakim olsa da, daha çok pas yapsa da, net pozisyon bulan, tehlike yaratan takım Adana Demirspor oldu.

İlk 45'te Emre Akbaba ile Onyekuru'nun şutlarının direğe isabet etmesi liderin şansıydı.

İlk yarıda sahada işler iyi gitmeyince, Mertens'ten ve Oliveria'dan umduğunu bulamayan Okan Buruk, taze kan Zaniolo ile Midtsjö'yü oyuna soktu.

Bu değişiklikler sahada dengeyi de değiştirdi.

Galatasaray daha sabırlı, daha akıllı oynamaya başladı.

Adana Demirspor savunmasını açmanın bir yolu uzaktan çekilecek şutlardı.

Zaniolo ve Torreira ile birkaç şut denemesi yapan Galatasaray aradığı golü 86'da buldu.

Savunmadan dönen topa çok sert vuran Midtsjö demirden kalkanı deldi: 1-0

Bu gol o ana kadar hatasız oynayan Adana Demirspor'un tüm direncini kırdı.

Galatasaray için artık demiri tavında dövmenin zamanıydı.

90+8'de kazanılan penaltıyı Zaniolo gole çevirince durum 2-0 oldu.

Böylece oyuna ikinci yarıda giren Midtsjö ile Zaniolo Galatasaray'ı zafere ulaştıran isimler oldu.