Galatasaray soyunma odasında muhteşem görüntüler. Aşkım Olayım şarkısını söylediler

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı Kırmızılı futbolcular, adeta sahayı bayram yerine çevirdi.

ŞARKI İLE KUTLADILAR

Sahadaki sevinç, soyunma odasında devam etti. Galatasaraylı futbolcular Simge'nin Icardi ile özdeşleşmiş şarkısı olan "Aşkın Olayım" şarkısı ile şampiyonluğu doyasıya kutladı. O anları sosyal medyada paylaşan futbolculara sarı kırmızılı taraftarlar, binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.