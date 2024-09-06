Galatasaray taraftarı Cenk Ergün'ü topa tuttu. Perde arkası ortaya çıktı

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray Napoli’den Victor Osimhen’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Aktif en iyi 5 forvetten biri olarak gösterilen Osimhen’in sarı-kırmızılılara imza atması taraftarlarda bayram havası yarattı.

GARDI PERDE ARKASINI ANLATTI

Galatasaray’a menajerlik hizmeti veren Icardi, Torreira ve Zaniolo gibi yıldızların takıma katılmasında büyük payı olan Gardi transferin perde arkasını anlattı.

Osimhen’in Napoli’den ayrılmadığını görünce önce İtalyan ekibi ile daha sonrasında da Galatasaray ile temasa geçtiğini ifade eden Gardi daha sonrasında da Osimhen ile görüşerek sarı-kırmızılılara gelmeye ikna ettiğini anlattı.

CENK ERGÜN'Ü ELEŞTİRDİLER

Gösterdiği çabadan dolayı sarı-kırmızılılar taraftarlar Gardi’ye teşekkür ederken eleştiri oklarını Galatasaray yöneticisi Cenk Ergün’e yöneltti.

Transferde büyük payın Gardi’ye ait olmasına rağmen Osimhen’in bir an bile yanından ayrılmayıp oyuncu ile poz verme çabasına girdiğini söyleyen taraftarlar Ergün’ün kulüpten gönderilmesini talep etti.

"BİZ VAZİFEMİZİ YAPIYORUZ"

Ergün Osimhen’in İstanbul’a gelmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir transfer olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Galatasaray'ın beklediği güzel bir sezonun, şampiyonluğun katkı verenlerinden biri olur. Eleştiri, işin temelinde olan bir şey. Biz vazifemizi yapıyoruz, kulübümüz bizden ne isterse onu yerine getirmeye çalışıyoruz" demişti.

Galatasaray'da deprem. Cenk Ergün oyuncuya ulaşamıyor

Cenk Ergün: Kaçırmak istemiyoruz