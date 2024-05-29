Galatasaray taraftarı Mertens'in eşini ağlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray taraftarı Mertens'in eşini ağlattı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldız Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, taraftarın oğulları için yağtığı 'Ciro' tezahüratı sonrası mutluluk gözyaşı döktü.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın kutlamaları devam ediyor.

Galatasaray taraftarının Konyaspor'u yenip şampiyon oldukları gece Florya'da yaptıkları kutlamada yaptıkları hareket ile gündem oldu.

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MERTENS'İN EŞİNİ AĞLATTILAR
Galatasaray'ın şampiyon olduğu gece tüm Galatasaray taraftarı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı.

A Takım'ın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutladı.

Taraftarlar, Mertens-Katrin çiftinin sevilen oğlu Ciro Mertens için de tezahürat yaptı.

Tüm taraftar ortalığı 'Ciro' tezahüratı ile inletti.

O anları izleyen Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, gözyaşlarını tutamadı ve daha sonrasında taraftarlara öpücük yolladı.

Bu video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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