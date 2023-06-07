Galatasaray transfer yasağı ile karşı karşıya. Açılan davalar başına dert oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan ve Fenerbahçe galibiyetiyle sezonu tamamlayan Galatasaray’da sıcak para arayışı başladı. Galatasaray yönetiminin 30 Haziran’a kadar futbolcu maaşları ve biriken borçlar için 500 milyon TL’lik ödeme yapması gerekiyor.

TRANSFER YASAĞI İLE KARŞILAŞABİLİR

Domenec Torrent ve Eric Pulgar’ın açtığı davaları kaybeden Galatasaray yönetimi 30 Haziran’a kadar bu ikiliye toplamda 3 milyon Euro ödemezse, sarı-kırmızılı ekip transfer yasağı cezasıyla karşılaşacak.