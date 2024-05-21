AKP'li Belediye Kent Lokantası açtı. Demek ki istendiğinde oluyormuş

Düzenleme: Ramazan Süzen
AKP'li Belediye Kent Lokantası açtı. Demek ki istendiğinde oluyormuş
AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun’da Kent Lokantası açtı. 153 Restoran adlı Kent Lokantasında 4 çeşitlik yemek menüsü 70 lira. Gaziantep’ten sonra AKP’li başka bir belediyede daha Kent Lokantasının açılması “Demek ki istendiğinde olabiliyormuş” yorumunun yapılmasına neden oldu.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde en çok konuşulan ve tartışma konusu olan konulardan birisi de İBB’nin geliri düşük vatandaşlar için açtığı Kent Lokantaları açması olmuştu.

Seçimlerin sona ermesi ile AKP’li belediyeler de AKP tarafından çokça eleştirilen hatta yeri geldiğinde küçümsenen Kent Lokantaları açmaya başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ardından yine AKP’li bir belediye olan Samsun Büyükşehir Belediyesi de Kent Lokantası açtı.

Samsun’da faaliyet göstermeye başlayan lokantanın adı 153 Restoran oldu. Bu restoranda 4 çeşitlik bir menünün satış fiyatı 70 lira olarak belirlendi. Menüde ana yemek pilav çorba ve su veriliyor.

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İSTANBUL’DAN SONRA GAZİANTEP

Yerel seçimlerde İstanbul’da en çok konuşulan tartışma konusu Kent Lokantası olmuştu. 31 Mart tarihinden sonra İBB’den esinlenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi “Haydi Sofraya” adlı bir restoran açmıştı. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde açılan lokantada günlük olarak hazırlanan menüler öğlen ve akşam saatlerinde dağıtılacak, ana yemek pilav ve yoğurt gibi yan ürünler tıpkı İBB’nin Kent Lokantası gibi 40 liradan satışa sunulmuştu.

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FURYAYA BİR AKP’Lİ BELEDİYE DAHA KATILDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi başkanı olan Halit Doğan, 153 Restoran’ın açılmasını “Burada yemekler de, fiyatlar da çok güzel” sözleri ile duyurdu.

Doğan sosyal medya hesabından konu ile alakalı şu açıklamayı yaptı: “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe terminalinin bulunduğu alandaki 153 Restoranımızda tabldot uygulamasına geçerek fiyatlarımızı indirdik. Hem ekonomik hem de lezzetli seçenekler sunuyoruz."

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AKP TARAFINDAN ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

2019 yılında İBB başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu’nun ilk 5 yıllık döneminde en çok ses getiren icraatı Kent Lokantası olmuştu. 2024’te yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde de İmamoğlu tarafından en çok dile getirilen icraat ve vaat Kent Lokantaları olmuştu.

AKP ise Kent Lokantalarını yaptığı açıklamalar ile hedef almıştı. Yerel seçim sonrasında ise İBB meclisinde konuşan AKP’li grup başkanvekili seçim öncesi sözlerin tam zıttını ifade ederek Kent Lokantalarını desteklediklerini açıklamıştı.

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