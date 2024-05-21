Kaza sonucu otomobilde sıkışan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İHA
Kaza sonucu otomobilde sıkışan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı
Diyarbakır’da iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu araçta sıkışan içerisinde sıkışan kazazedeyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 608. Sokak’ta meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen ticari taksi ve otomobil çarpıştı.

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Kaza sonucu otomobilde yer alan sürücü sıkıştığı yerden çıkamazken, ihbar üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Yaralı sürücü, itfaiye erlerinin camı kırması neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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