Kaçırıldığını sanan marmot yardım çığlıkları attı

Bir grup doğa gezgini, yeşillikler arasında karşılaştıkları sevimli bir dağ sıçanını kucaklayınca, hayvanın beklenmedik çığlıkları ve sonrasında yaşanan komik anlar sosyal medyada viral oldu. Marmot, kendisini kucaklayan insanlardan kurtulmak için çığlık atmaya başladı. Bu beklenmedik tepki, gezginleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Gülerek kayda alınan bu anlarda, sonunda gezginler marmotu doğaya geri bıraktı. Marmot, serbest bırakıldığı anda hızla insanlardan uzaklaşarak güvenliğine kavuştu. Bu komik ve ilginç anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak birçok kullanıcıyı güldürdü.