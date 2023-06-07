Galatasaray transferde rotayı İtalya'ya çevirdi

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da yeni sezon planlamaları devam ediyor. Bu sezon Avrupa’da başarı yakalamak isteyen ancak mevcut kadronun buna yeterli olmayacağını belirten sarı-kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmek için Juventus’tan 4 isimle birden ilgileniyor.

İtalyan basınına göre, Galatasaray yönetimi Dennsi Zakaria, Weston Mckennie, Arthur ve Alex Sandro’yu transfer etmek için Juventus ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

SERBEST KALABİLİR

Çizme ekibiyle geçirdiği 8 sezonun ardından takımdan ayrılmak isteyen Alex Sandro sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasına rağmen serbest kalmak için yönetim ile görüşme gerçekleştirecek.

İSTEDİĞİNİ BULACAĞINI DÜŞÜNMÜYOR

Sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçiren Zakaria ise Juventus’a geri dönsede burada istediğini bulacağını düşünmüyor ve takımdan ayrılmak istiyor.

ŞANSINI BAŞKA BİR KULÜPTE DENEMEK İSTİYOR

Sezonu bir diğer Premier Lig ekibi Liverpool’da kiralık olarak geçiren ancak yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle pek süre bulamayan Arthur yeniden çıkış yakalamak için şansını başka bir kulüpte denemek istiyor.

BAŞKA BİR TAKIMA KİRALANACAK

Juventus’ta istediğini bulamayan ve kiralandığı Leeds United’da küme düşen Mckennie’nin gelecek sezonda başka bir takıma kiralanması gündemde bu durumu bilen Galatasaray yönetimi, oyuncuyu kiralamak için istekli.