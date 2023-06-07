Galatasaray transferde rotayı İtalya'ya çevirdi

Şampiyon Galatasaray’ın, Juventus’ta oynayan Dennsi Zakaria, Weston Mckennie, Arthur ve Alex Sandro ile ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray transferde rotayı İtalya'ya çevirdi

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da yeni sezon planlamaları devam ediyor. Bu sezon Avrupa’da başarı yakalamak isteyen ancak mevcut kadronun buna yeterli olmayacağını belirten sarı-kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmek için Juventus’tan 4 isimle birden ilgileniyor.

İtalyan basınına göre, Galatasaray yönetimi Dennsi Zakaria, Weston Mckennie, Arthur ve Alex Sandro’yu transfer etmek için Juventus ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

SERBEST KALABİLİR
Çizme ekibiyle geçirdiği 8 sezonun ardından takımdan ayrılmak isteyen Alex Sandro sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasına rağmen serbest kalmak için yönetim ile görüşme gerçekleştirecek.

İSTEDİĞİNİ BULACAĞINI DÜŞÜNMÜYOR
Sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçiren Zakaria ise Juventus’a geri dönsede burada istediğini bulacağını düşünmüyor ve takımdan ayrılmak istiyor.

ŞANSINI BAŞKA BİR KULÜPTE DENEMEK İSTİYOR
Sezonu bir diğer Premier Lig ekibi Liverpool’da kiralık olarak geçiren ancak yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle pek süre bulamayan Arthur yeniden çıkış yakalamak için şansını başka bir kulüpte denemek istiyor.

BAŞKA BİR TAKIMA KİRALANACAK
Juventus’ta istediğini bulamayan ve kiralandığı Leeds United’da küme düşen Mckennie’nin gelecek sezonda başka bir takıma kiralanması gündemde bu durumu bilen Galatasaray yönetimi, oyuncuyu kiralamak için istekli.

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Son Haberler
Yatırımcının bir haftada yüzde 40 kaybettiren o senede tedbir geldi Ekonomi
Yatırımcının bir haftada yüzde 40 kaybettiren o senede tedbir geldi
Dolar ralliye başlayınca ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu Ekonomi
Dolar ralliye başlayınca ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü Dünya
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü
İstanbul’da trafiğe Şampiyonlar Ligi finali düzenlemesi! Bu yollar 5 gün kapanacak Güncel
İstanbul’da trafiğe Şampiyonlar Ligi finali düzenlemesi! Bu yollar 5 gün kapanacak
Dolar onlar için mi yükseliyor? 'Doları tutmayın' mesajı vermişlerdi Ekonomi
Dolar onlar için mi yükseliyor? 'Doları tutmayın' mesajı vermişlerdi
Profesörden gebelere çarpıntı uyarısı Sağlık
Profesörden gebelere çarpıntı uyarısı
Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Keşfet
Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?