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Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim personeli alım yapacağını duyurdu

Galatasaray Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 14:49
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Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim personeli alım yapacağını duyurdu

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim personeli alım yapacağını duyurdu
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Galatasaray Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi kapsamında 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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