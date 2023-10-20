Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçının yeri belli oldu

2022-23 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe'nin oynayacağı
TFF Süper Kupa maçının oynanacağı yer netlik kazandı.
Yapılan açıklamaya göre Süper Kupa maçı, 30 Aralık'ta, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Al-Awwal Park Stadyumu'nda yapılacak.
TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde;
''2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır.''