Trabzonspor ayrılığı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor ayrılığı açıkladı

Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesi sürpriz bir şekilde feshedildi.

Trabzonspor'da iç transfer hareketliliği devam ediyor.
Kadrosunda bulunan, ancak gelecek planları arasında yer almayan birçok oyuncuyla yollarını ayıran Bordo-Mavililer'de bir ayrılık daha gerçekleşti.
Karadeniz ekibi, Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16.08.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerini kullandı.

gv6ztr8wiaeghfl.png

İlk Türk kadın spor muhabiri vefat etti

Oğuzhan Özyakup veda etti

Son Haberler
Görme engelli kadını çocuğuyla kapının önüne koyacaklar. 5 bin lira engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyor Gündem
Görme engelli kadını çocuğuyla kapının önüne koyacaklar. 5 bin lira engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyor
Muğla'da 48 kaçak göçmen yakalandı, 32 kaçak göçmen kurtarıldı Yerel Haberler
Muğla'da 48 kaçak göçmen yakalandı, 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Galatasaray Young Boys maçına saatler kala yıkıldı Spor
Galatasaray Young Boys maçına saatler kala yıkıldı
İstanbul'a çok kuvvetli geliyor. İBB, AFAD ve Meteoroloji uyardı Gündem
İstanbul'a çok kuvvetli geliyor. İBB, AFAD ve Meteoroloji uyardı
Necip Uysal'a geçmiş olsun ziyareti Spor
Necip Uysal'a geçmiş olsun ziyareti
'İade yoktur' ibaresine inanmayın. Hukukta karşılığı yok: Uzman isim tüketicileri uyardı Ekonomi
'İade yoktur' ibaresine inanmayın. Hukukta karşılığı yok: Uzman isim tüketicileri uyardı