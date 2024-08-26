Trabzonspor ayrılığı açıkladı

Trabzonspor'da iç transfer hareketliliği devam ediyor.

Kadrosunda bulunan, ancak gelecek planları arasında yer almayan birçok oyuncuyla yollarını ayıran Bordo-Mavililer'de bir ayrılık daha gerçekleşti.

Karadeniz ekibi, Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16.08.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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