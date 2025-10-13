Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Buruk, kulübün gündemine dair birçok konuya değindi.

İşte Buruk açıklamalarından öne çıkanlar;

"OYUNCULARIMIZI BEKLİYORUZ"

"İyiyiz. Milli takım arası. Biraz dinlendik. Tekrar çalışmalara başladık. Çok az oyuncu var, çoğu milli takımda. Dinlenme, kalan ve sakat oyuncuları hazırlama. Bir an önce oyuncularımızı bekliyoruz."

"VICTOR OSIMHEN'İ GÖNDERİRKEN KORKUYORUZ"

"Vallahi biz Osimhen'i gönderirken korkmaya başlıyoruz. Sadece uçağın camının kırılması değil... Afrika'da oynayan oyuncular için hem maç sertliği hem stadyum zeminlerinin kötü olması, her gönderdiğimizde korkuyoruz. Bir önceki maçta Osimhen sakatlandı. Bu sefer maçı bitirdik. Bu kez dönüşteki uçakta problem çıktı. Haberi görünce korktuk. Önemli bir şey yok. İkinci maçı da sağ salim oynayıp dönecektir. Lemina da 75 dakika oynadı. Birçok oyuncu için bu korkuyu yaşıyoruz."

"EN KÖTÜ SENARYODA BİLE AVERAJ FAYDA GETİRECEK"

"Türk Milli Takımı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldılar. Montella hocayı ve oyuncularımız tebrik ederim. Stratejik bir galibiyet aldık. İspanya maçının eksi averajını buradan çıkartmış oldu. Futbolda her sonuç var. Gürcistan'a karşı favori biziz. En kötü senaryoda bile bu averaj bize fayda getirecek. Milli oyuncularımızı, teknik heyeti tebrik etmek gerekir."

"GALATASARAY KÜLTÜR"

"Futbolcu olarak 2000'e kadar olan üst üste 4 şampiyonluk, Avrupa'da kupa, devamında hem teknik adam olarak 3 tane üst üste şampiyonluk. Bunlar benim için önemli, değerli. Ben 11 yaşımda Galatasaray'da futbola başladım, tüm hayatım burada geçti neredeyse. 120 yılın büyük bir bölümünde büyük başarılarla yer aldım. Bundan gurur duyuyorum. Galatasaray'ın bir parçası olmaktan, Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Birçok insan bu gururu duyuyor. Sadece saha içi başarılarla değil saha dışı duruşla da Galatasaraylılık başka bir şey. Her takım değerli. Şu yanılgıya düşüyoruz; sadece sevdiğimiz takım üzerinden futbolu okumak doğru olmuyor. Bizim açımızdan Galatasaraylı olmak, Galatasaray'ı yaşamak, yüzyıllara dayanan bir kültüre dayanıyor Galatasaray. 2025'teyiz, yükselerek devam ediyoruz. Bu yükselişin son 3 senesinde ben teknik direktör olarak yer aldım. Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'nde yer almamız, özellikle çok iyi takımlara karşı aldığımız performanslar, bunlar tabii ki Galatasaray'ın hayallerinden biri. Bu sene de inşallah 120. yıla yakışır şekilde hem formamızı hem kimliğimizi hem Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Türk futbolu açısından önemli başarılara ihtiyacımız var, sadece Galatasaray değil. Hepimiz daha fazlasını yapmalıyız. "

"İLK HEDEFİMİZ 4 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK"

"Bu rekorları kıran Galatasaray'dır. Ben teknik adam olarak başındayım. Oyuncularımız işin içinde. Her zaman rekorları kıran Galatasaray'dır. Başkan, yönetim, hoca üzerinden farklı şekilde okuyabiliriz ama aslolan Galatasaray'dır. Galatasaray'ı hedef rekorlar kırmaktır. İçinde yer almak sevindirici. Bu sene 4. şampiyonluk. Ben bunu daha önce futbolcu olarak yaşadım. İlk amacımız şampiyonluk. Avrupa'daki başarılar çok önemli. Ses getirmemiz önemli. Liverpool maçında yaptık ama bu yetmez, sadece bir maç kazandık, Şampiyonlar Ligi'nde bir şey kazanmadık. Bu galibiyeti değerli kılmak için bundan sonraki maçları da kazanıp hayalimizin yolunda yürümeliyiz. İlk hedefimiz 4 sene üst üste şampiyonluk."

"ICARDI'YE DOKUNALIM"

"Hemen sözleşme konusu ortaya atılıyor. Galatasaray'ı karıştırmak, Icardi'nin kafasını karıştırmak, kaos yaratmak için... Eylülde sözleşme konuşmak kadar saçma bir şey görmedim. Muslera ve Mertens'te bunu yaşadık. Oyuncu devam eder, Galatasaray'ın kaptanıdır. Bu yapılır. Bu tür konularda sadece devamlı Galatasaray'ı nasıl karıştırırız, Icardi'ye dokunalım, Osimhen'i karıştıralım. Taraftarımızın dikkatli olması, etkilenmemesi gerekiyor. Çok büyük provokasyonlar var. Osimhen ve Icardi üzerinde görüyoruz. Galatasaray üstünde çok büyük provokasyonlar yapılıyor. Hedefimiz Galatasaray'ın başarısı."