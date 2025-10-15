2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. En dikkat çekici karşılaşmalardan biri ise 'Galatasaray derbisi' olarak nitelendirilen Gabon-Nijerya maçı oldu.

VICTOR OSIMHEN SON MAÇTA FIRTINA GİBİ ESTİ!

Son maç haftasında Benin'i sahasında 4-0 mağlup eden Nijerya, Galatasaraylı golcüsü Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı mücadelede adeta gövde gösterisi yaptı. Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlayan Nijerya, adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

GABON NİJERYA'YA RAKİP OLDU

Diğer tarafta Mario Lemina'nın formasını giydiği Gabon, grubunu 25 puanla 2. sırada tamamlayarak Fildişi Sahili'nin 1 puan gerisinde kaldı. Buna rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Gabon, play-off turunda Nijerya'nın rakibi oldu.

İKİ İSİM DE TAKIMLARI İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİPLER

Her iki takımın da kilit oyuncuları Süper Lig devi Galatasaray'dan. Victor Osimhen, Nijerya'nın hücum gücünün merkezinde yer alırken, Mario Lemina, Gabon orta sahasının dinamosu olarak adlandırılıyor.