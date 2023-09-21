Galatasaray'a hakaret eden Grabara'nın eşine tehdit yağdı. O mesajları sosyal medyadan paylaştı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

35 ve 58. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-0 önde götüren Danimarka temsilcisinde Ellias Jelert 73. dakikada 2. Sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibinin sahada 10 kişi kalmasını değerlendiren sarı-kırmızılılar 86’da Sacha Boey ve 88’de Tete’nin attığı gollerle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Grabara maçtan önce "Galatasaray taraftarını daha önce duydun mu?" sorusuna "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" diyerek sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Maçtan sonra ise yaptığı sosyal paylaşımında "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşıma kısa süre içerisinde büyük tepki gösterirken Kamil Grabara'nın eşi sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajları paylaştı. Galatasaray maçı sonrasında bir çok kullanıcının küfürlü ve tehdit yazılarını paylaşan Dominika Robak, “Nasıl bir dünyada yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.