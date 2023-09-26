Galatasaray'a hakaret eden Grabara'ya destek: Komik bir şaka yaptı

Galatasaray’ın Kopenhag ile karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçı sonrası hadsiz bir paylaşımda bulunan Grabara ile ilgili Danimarka ekibinden açıklama geldi

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup kalecisi hakkında yaptığı açıklamada, "Kulüp tarafından Kamil Grabara'ya ceza verilmeyeceğini söyleyebilirim. Basın toplantısına çıktı ve oldukça komik olduğunu düşündüğüm bir şaka yaptı. Sakin kalmalı ve rakip taraftarların uyguladığı baskıya boyun eğmeyeceğimizi söylemeliyiz. Burada bizim Danimarkalı ironimiz ve onun yaptığı şaka vardı." diye konuştu.

NELER OLMUŞTU?

Grabara, mücadeleden önce yapılan basın toplantısında taraftarlar için gelen soru karşısında, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu sözlerin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Rams Park'ta oynanan maçta Polonyalı kaleciye tepki gösterdi.

Kamil Grabara, maçın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde tepki çeken bir paylaşım yaptı.

24 yaşındaki futbolcu, bu paylaşıma gelen tepkiler sonrası kullandığı cümleyi "O b.ktan maçta" diye değiştirdi.