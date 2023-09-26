Galatasaray'a hakaret eden Grabara'ya destek: Komik bir şaka yaptı

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup Galatasaray ile ilgili çirkin bir paylaşımda bulunan kalecisi Kamil Grabara'yı korudu

Galatasaray'a hakaret eden Grabara'ya destek: Komik bir şaka yaptı

Galatasaray’ın Kopenhag ile karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçı sonrası hadsiz bir paylaşımda bulunan Grabara ile ilgili Danimarka ekibinden açıklama geldi

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup kalecisi hakkında yaptığı açıklamada, "Kulüp tarafından Kamil Grabara'ya ceza verilmeyeceğini söyleyebilirim. Basın toplantısına çıktı ve oldukça komik olduğunu düşündüğüm bir şaka yaptı. Sakin kalmalı ve rakip taraftarların uyguladığı baskıya boyun eğmeyeceğimizi söylemeliyiz. Burada bizim Danimarkalı ironimiz ve onun yaptığı şaka vardı." diye konuştu.

NELER OLMUŞTU?

Grabara, mücadeleden önce yapılan basın toplantısında taraftarlar için gelen soru karşısında, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu sözlerin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Rams Park'ta oynanan maçta Polonyalı kaleciye tepki gösterdi.

Kamil Grabara, maçın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde tepki çeken bir paylaşım yaptı.

24 yaşındaki futbolcu, bu paylaşıma gelen tepkiler sonrası kullandığı cümleyi "O b.ktan maçta" diye değiştirdi.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş Yaşam
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler Magazin
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu Yaşam
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu