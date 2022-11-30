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Real Madrid Galatasaray'ı İspanya'ya çağırdı

İspanyol devi Real Madrid'den Galatasaray'a davet yolda...

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 18:09
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Galatasaray'a Real Madrid'den davet geldi

Real Madrid Galatasaray'ı İspanya'ya çağırdı
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Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Milan, Arsenal ve Galatasaray'ı davet etmeyi planlıyor.

BR Football'un haberine göre, her yıl Eylül başında düzenlenen Santiago Bernabeu turnuvasına İspanyol devi Galatasaray'ı da davet etmeyi düşünüyor.

Santiago Bernabeu turnuvasının son maçı 2015 yılında Galatasaray Real Madrid arasında oynanmıştı. Real Madrid, o maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.

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