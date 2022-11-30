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Albert Riera'dan flaş Galatasaray itirafı

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve aynı zamanda Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü Albert Riera, sarı kırmızılı takım ve kariyeriyle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 18:24
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Galatasaray'ın eski yıldızı Galatasaray hakkında flaş açıklamalarda bulundu

Albert Riera'dan flaş Galatasaray itirafı
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Olympiakos'tan ayrılma süreciyle ilgili konuşan Riera, "Olympiakos'tan ayrılmak benim için zor bir karar olmadı. Orada harika bir sezon geçirdim ama dürüst olacağım ve bence ligin seviyesi çok düşüktü. Panathinaikos ve AEK dışında çok düşük seviyede takımlar vardı." dedi.
Olympiakos'ta oynadığı sırada Galatasaray'dan gelen teklifi, Türkiye liginin daha kaliteli bir lig olduğunu düşündüğü için kabul ettiğini söyleyen Riera, "Buranın seviyesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden bir sonraki yıl seviyem, Yunanistan'ın seviyesinden daha yüksek olduğu için Galatasaray'a gitmek istedim. Kulüple bir sorunum olmadı. Orada her şey harikaydı." açıklamasını yaptı.

Galatasaray yıllarından bahseden tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'da harika bir zaman geçirdim. Çok rekabetçi bir ligdi. İki şampiyonluk kazandık ve ben de birçok maçta oynadım. Felipe Melo ve Didier Drogba gibi harika futbolcularla birlikte oynuyordum. Olympiakos taraftarı umarım beni anlar ama bugün olsa yine bu ayrılık kararımı değiştirmezdim." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim ile ilgili de konuşan Riera, "Galatasaray çok büyük bir kulüptü. Fatih Terim ile çalışmak hayatımın en güzel deneyimlerinden biriydi. Bana kişisel anlamda çok yardımcı oldu. Ondan çok şey öğrendim ve orada bulunmaktan gerçekten çok keyif aldım. Hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin 1 numaralı takımında oynamak mutluluk verici." şeklinde konuştu.

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