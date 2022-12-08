8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid 17 yaşındaki yıldıza 72 milyon Euro verdi

Real Madrid 17 yaşındaki yıldıza 72 milyon Euro verdi

İspanyol devi geleceğin yıldızını kaçırmamak için erken harekete geçti. Real Madrid genç yetenek için tam 72 milyon Euro ödedi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:13
Takip Et

Vinicius Junior ve Rodrygo'nun ardından Real Madrid Endrick'i alıyor

Real Madrid 17 yaşındaki yıldıza 72 milyon Euro verdi
+
Aa
-

Real Madrid, Vinicius Junior ve Rodrygo'nun ardından Brezilya'nın yeni bir yıldız adayını daha renklerine katmaya hazırlanıyor.

Eflatun beyazlılar Sambacıların göz bebeği Endrick'i renklerine katmak için gün sayıyor.

Madrid ekibinin 17 yaşındaki futbolcunun kulübü Palmeiras ile 72 milyon euro karşılığında el sıkıştığı iddia edildi.

Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Endrick 18 yaşına basacağı 21 Temmuz 2024'te Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Böylece eflatun beyazlılar, Vinicius Junior ve Rodrygo'nun ardından bir başka Brezilyalı genç yeteneği kariyerinin başında kadrosuna katmış olacak.

Endrick'in ailesinin yakın zamanda genç futbolcunun sözleşme şartlarını görüşmek için Real Madrid ile masaya oturması bekleniyor. Santrfor pozisyonunda oynayan 2006 doğumlu genç yetenek sol ayağını etkili kullanıyor.

Sambacıların yeni yıldız adayı Palmerias'ta 7 maçta forma giydiği 306 dakikaya 3 gol 1 asist sığdırdı.

Barcelona ve Paris Saint Germain'in de peşinde koştuğu Endrick, Brezilya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 4 maçta 5 gol 1 asiste imza attı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
4
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
5
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
6
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
7
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
﻿Bu besinler eklem iltihabını tetikliyor
﻿Bu besinler eklem iltihabını tetikliyor
﻿Bu besinler eklem iltihabını tetikliyor
﻿Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı
﻿Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı
﻿Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı
﻿Sağlığımıza 354 milyar harcadık
﻿Sağlığımıza 354 milyar harcadık
﻿Sağlığımıza 354 milyar harcadık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.