Real Madrid 17 yaşındaki yıldıza 72 milyon Euro verdi

Real Madrid, Vinicius Junior ve Rodrygo'nun ardından Brezilya'nın yeni bir yıldız adayını daha renklerine katmaya hazırlanıyor.

Eflatun beyazlılar Sambacıların göz bebeği Endrick'i renklerine katmak için gün sayıyor.

Madrid ekibinin 17 yaşındaki futbolcunun kulübü Palmeiras ile 72 milyon euro karşılığında el sıkıştığı iddia edildi.

Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Endrick 18 yaşına basacağı 21 Temmuz 2024'te Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Böylece eflatun beyazlılar, Vinicius Junior ve Rodrygo'nun ardından bir başka Brezilyalı genç yeteneği kariyerinin başında kadrosuna katmış olacak.

Endrick'in ailesinin yakın zamanda genç futbolcunun sözleşme şartlarını görüşmek için Real Madrid ile masaya oturması bekleniyor. Santrfor pozisyonunda oynayan 2006 doğumlu genç yetenek sol ayağını etkili kullanıyor.

Sambacıların yeni yıldız adayı Palmerias'ta 7 maçta forma giydiği 306 dakikaya 3 gol 1 asist sığdırdı.

Barcelona ve Paris Saint Germain'in de peşinde koştuğu Endrick, Brezilya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 4 maçta 5 gol 1 asiste imza attı.