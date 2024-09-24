Galatasaray'a saatler kala müjde. Yunanlılar yıkıldı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk maçında Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.
25 Eylül Çarşamba günü RAMS Park’ta oynanacak olan dev mücadele saat 22.00’de başlayacak. Kritik karşılaşmaya artık saatle kalırken sarı-kırmızılılara Yunanistan’dan güzel haber geldi.
Ayak bileğindeki rahatsızlık geçiren Brandon Thomas’ın son antrenmanda takım arkadaşlarıyla çalışmayıp bireysel olarak antrenman yaptığı öğrenildi.
PAOK’un yıldız golcüsü Galatasaray maçında forma giyemeyecek..