Galatasaray'a saatler kala müjde. Yunanlılar yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a saatler kala müjde. Yunanlılar yıkıldı

Galatasaray'ın rakibi PAOK'ta Brandon Thomas sakatlandı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk maçında Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.

25 Eylül Çarşamba günü RAMS Park’ta oynanacak olan dev mücadele saat 22.00’de başlayacak. Kritik karşılaşmaya artık saatle kalırken sarı-kırmızılılara Yunanistan’dan güzel haber geldi.

Ayak bileğindeki rahatsızlık geçiren Brandon Thomas’ın son antrenmanda takım arkadaşlarıyla çalışmayıp bireysel olarak antrenman yaptığı öğrenildi.

PAOK’un yıldız golcüsü Galatasaray maçında forma giyemeyecek..

Son Haberler
Kaza kurbanı pilota hazin tören
Kaza kurbanı pilota hazin tören
Bezle şekillendirilmiş 6 bin yıllık kafatası bulundu
Bezle şekillendirilmiş 6 bin yıllık kafatası bulundu
Devlet Bahçeli'nin bir kere daha düştüğünü açıklamıştı. Dr. Bilgehan Bilge'den Dervişoğlu, Özdağ ve Bahçeli'ye uyarı
Devlet Bahçeli'nin bir kere daha düştüğünü açıklamıştı. Dr. Bilgehan Bilge'den Dervişoğlu, Özdağ ve Bahçeli'ye uyarı
Tuğba Özay, yeni hedefini açıkladı! Ünlü manken bakınız bu kez ne olmak istiyor?
Tuğba Özay bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi! Siyasete mi atılıyor?
Evin bahçesinden çocuk cesedi çıktı
Evin bahçesinden çocuk cesedi çıktı