Galatasaray-Ankarügücü maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Ankaragücü arasında bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak maçın VAR hakemi açıklandı.

Maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Hakan Ceylan görev alacak.

Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Küçük’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördünü hakemi ise Burak Şeker.

VAR hakemi Ceylan’a, AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu eşlik edecek.