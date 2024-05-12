Galatasaray kurmayları sıkıntılı

Selahattin Ekrekli
Galatasaray kurmayları sıkıntılı
Karagümrük Galatasaray maçını Erden Timur ve beraberindekiler tribünde izlerken Sarı Kırmızılı kurmayların gergin halleri dikkat çekti.

İlk yarısı 1-1 biten maçta Galatasaray'da Erden Timur'un gergin bekleyişi kameralara takıldı.

Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son haftalardaki kadroyu bozmadı.

Tecrübeli teknik adam, ligin son 3 haftasında ilk 11'de görevlendirdiği futbolcuları, Fatih Karagümrük karşısında da sahaya sürdü.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius görev bekledi.

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