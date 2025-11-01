Süper Lig'in 11. haftası birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde namağlup lider Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

WILFRIED SINGO SON ANTRENMANDA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Aslan'da bu mücadele öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sakatlığını atlatan Wilfried Singo, son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Fildişili savunma oyuncusunun, Trabzonspor mücadelesinin geniş kadrosunda yer alması bekleniyor. Singo’nun karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine ise teknik heyet maç saatinde karar verecek.

