Galatasaray'da bir ayrılık daha. İstanbul'u terk etti

Osimhen ve Ismael Jakobs transferleriyle transferde hız kazanan Galatasaray bir yandan da kadrosundaki isimleri bir bir gönderiyor.

Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Leo Dubois ve Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha kapıda.

OLYMPIAKOS'A İMZAYI ATIYOR

Yunan basınında çıkan habere göre, Galatasaray’da Okan Buruk’un planlarında yer almayan Sergio Oliveira Olympiakos’a imza atacak.

Özel bir uçakla Yunanistan’a doğru hareket eden Portekizli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 2 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

PERFORMANSI

2022 yılında transfer edilen ve burada 58 kez forma giyen yıldız orta saha 6 gol 7 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezonun başında sakatlanan Oliveira sezonun büyük bir kısmını kaçırmıştı.