Süper Lig lideri Galatasaray, Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Körfez ekibiyle oynanan maçta iki golcüsüne de aynı anda forma verdi.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ve Victor Osimhen, Kocaelispor deplasmanında birlikte görev yapıyor. Son olarak geçen sene oynanan Tottenham maçında birlikte görev yapan iki yıldız, yeniden birlikte oynayacak.

Öte yandan, Galatasaray'da Leroy Sane - Mauro Icardi ve Victor Osimhen üçlüsü bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

İşte Galatasaray'ın ilk 11'i;

Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Torreira, Lemina, Barış Alper, Icardi, Osimhen.