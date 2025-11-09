Nijerya'da yaşanan bir olay dünya gündemine oturdu. Nijerya Premier Futbol Ligi'nde (NPFL) oynanan Katsina United-Barau FC maçında büyük bir skandal yaşandı.

Barau'lu Orji Kalu'nun 69. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirmesinin ardından çıkan şiddet olayları, stadyumdaki bazı Katsina United taraftarlarını çileden çıkardı.

TARAFTARLAR RAKİP TAKIMIN FUTBOLCUSUNUN BOĞAZINI KESTİLER

Ev sahibi takımın öfkeli taraftarları Barau'lu oyuncu Nana Abraham'a saldırarak boğazını kesti. SaharaReporters'a göre; Nana Abraham acı içinde yerde yatarken yetkililerin ve takım arkadaşlarının sahadaki kaosu kontrol altına almaya çalıştığı görüldü.

Boğazı kesilen Abraham'ın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

'BOYNUNDA CİDDİ BİR YARA OLUŞTU ANCAK ÖLMEDİ'

Nijeryalı gazeteci Israel Usulor, Nana Abraham'ın sağlık durumu hakkında, "Boynunda ciddi bir yara oluştu. Saldırıya uğrayan oyuncu Nana Abraham ölmedi, ancak durumu henüz tam olarak netlik kazanmadı" sözlerini sarf etti.